55-летний мужчина получил смертельные травмы при спиле дерева

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По информации СУ СКР по Саратовской области, между управляющей компанией «Жилищник 25», обслуживающей многоквартирный жилой дом № 64 по улице Танкистов и прилегающую к нему территорию, заключен договор подряда содним из обществ с ограниченной ответственностью. Подрядчики обязались выполнить работы по спилу деревьев. 6марта в утреннее время двое мужчин, являющихся сотрудниками организации, а также 55-летний мужчина, не числящийся в штате работников этой компании, прибыли к указанному дому. 55-летний мужчина стал производить спил ветвей. В процессе выполнения работы одна из ветвей дерева ударила ему по голове. Находившиеся с ним рабочие вызвали бригаду «скорой помощи». Медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение одной из больниц города, где у него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головногомозга, сочетанная травма тела. В ночь с 9 на 10 марта от полученных травм мужчина скончался.В настоящее время следователи опрашивают сотрудников организации, производившей подрядные работы, и очевидцевпроисшествия. Предстоит установить характер взаимоотношений, в которых мужчина состоял с организацией-подрядчиком, а также лиц, по вине которых произошла трагедия.Фото https://img.uslugio.com