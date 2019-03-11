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55-летний мужчина получил смертельные травмы при спиле дерева

Новости / ЧП
55-летний мужчина получил смертельные травмы при спиле дерева

Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, между управляющей компанией «Жилищник 25», обслуживающей многоквартирный жилой дом № 64 по улице Танкистов и прилегающую к нему территорию, заключен договор подряда с
одним из обществ с ограниченной ответственностью. Подрядчики обязались выполнить работы по спилу деревьев. 6
марта в утреннее время двое мужчин, являющихся сотрудниками организации, а также 55-летний мужчина, не числящийся в штате работников этой компании, прибыли к указанному дому. 55-летний мужчина стал производить спил ветвей. В процессе выполнения работы одна из ветвей дерева ударила ему по голове. Находившиеся с ним рабочие вызвали бригаду «скорой помощи». Медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение одной из больниц города, где у него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного
мозга, сочетанная травма тела. В ночь с 9 на 10 марта от полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время следователи опрашивают сотрудников организации, производившей подрядные работы, и очевидцев
происшествия. Предстоит установить характер взаимоотношений, в которых мужчина состоял с организацией-подрядчиком, а также лиц, по вине которых произошла трагедия.

Фото https://img.uslugio.com