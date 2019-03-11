В Год театра продолжится реализация проекта «Лекторий в оперном»

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По информации пресс-службы Саратовского академического театра оперы и балета, цикл сорокаминутных лекций пройдет в марте перед тремя оперными постановками.- 14 марта состоится лекторий на тему «Итальянская опера рубежа XIX-XXвеков». С историей музыкально-драматического произведения зрителей познакомит музыковед Ольга Уварова. 24 марта состоится лекторий перед осовременненой оперой «Дон Жуан» В.А.Моцарта. На нем будет обсуждаться вечный сюжет европейского искусства на примере премьерной постановки театра. Лектором выступит филолог Юрий Борисов. Завершится цикл мартовских встреч лекторием под заголовком «Фигаро – театральный образ и его прототип». Он состоится 29 марта перед оперой «Севильский цирюльник» Дж.Россини. Беседу проведет историк Наталия Креленко, - сообщили в театре.Участниками могут стать все зрители, которые приобрели билеты на спектакль в день «Лектория в оперном». Посещение лектория в этом случае бесплатно. Лекции будут проходить в Голубой гостиной театра, начало - в 17.00.Фото https://om-saratov.ru