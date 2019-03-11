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ГИБДД проведет профилактическую акцию «Береги самое дорогое»

Новости
ГИБДД проведет профилактическую акцию «Береги самое дорогое»


Цель мероприятия - выявление водителей, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

По информации пресс-службы УГИБДД по Саратовской области, в январе и феврале на территории региона было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. 39 детей получили травмы различной степени тяжести, 1 несовершеннолетний погиб. Наиболее остро стоит вопрос о дорожном травматизме с участием детей-пассажиров. Так, за два месяца 2019 года зарегистрировано 21 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 21 ребенок были травмированы, 1 - погиб. В трех случаях дети перевозились с нарушением правил перевозки несовершеннолетних.

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения и выявления нарушений водителями правил перевозки детей-пассажиров в период с 12 по 16 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Береги самое дорогое». Нарушителей будут выявлять на территории Вольского, Марксовского, Пугачевского, Балаковского, Хвалынского, Ершовского и Калинского районов. Именно в этих районах отмечается рост количества ДТП с участие несовершеннолетних пассажиров.