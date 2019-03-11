Tkeycoin заканчивает предбиржевую продажу
Завершается предбиржевая продажа Tkeycoin.
Разработчики закончили формирование собственного блокчейна – его скорость быстрее биткойн в 760 раз на протоколе PoW. Начало сбора заявок на перенос токенов на коины платформы назначено на 18 марта.
На официальном сайте биржи EXMO опубликовано сообщение пресс-службы: первые торги на бирже криптовалюта TKeycoin начнет по курсу $1 в апреле – TKEY/USD, TKEY/BTC и еще 18 торговых пар.
До 18 марта по решению разработчиков в честь запуска платформы покупателям токенов с официального сайта предоставлен промокод TKEY50, бонус дает +50%. По курсу $1=1,5TKEY токены можно купить банковской картой.
Во II или III квартале TKEY DMCC проведет на рынке презентацию защищённого мультивалютного кошелька для Web, IOS и Android. Атомарный обмен с минимальными комиссиями будет проведен внутри платформы. Также компания имеет намерение предоставить сервис виртуальных зарубежных банковских карт для конвертации криптовалюты в рубли при оплате в магазине.
Разработчики закончили формирование собственного блокчейна – его скорость быстрее биткойн в 760 раз на протоколе PoW. Начало сбора заявок на перенос токенов на коины платформы назначено на 18 марта.
На официальном сайте биржи EXMO опубликовано сообщение пресс-службы: первые торги на бирже криптовалюта TKeycoin начнет по курсу $1 в апреле – TKEY/USD, TKEY/BTC и еще 18 торговых пар.
До 18 марта по решению разработчиков в честь запуска платформы покупателям токенов с официального сайта предоставлен промокод TKEY50, бонус дает +50%. По курсу $1=1,5TKEY токены можно купить банковской картой.
Во II или III квартале TKEY DMCC проведет на рынке презентацию защищённого мультивалютного кошелька для Web, IOS и Android. Атомарный обмен с минимальными комиссиями будет проведен внутри платформы. Также компания имеет намерение предоставить сервис виртуальных зарубежных банковских карт для конвертации криптовалюты в рубли при оплате в магазине.