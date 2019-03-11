11 марта 2019 19:06 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 11 марта
Радищевский музей приглашает на выставку «Архитектура. Время и география»
17:17 | 11 марта
В парке Победы открыт для туристов маршрут «Золотые огни Саратова»
16:26 | 11 марта
55-летний мужчина получил смертельные травмы при спиле дерева
15:39 | 11 марта
В Год театра продолжится реализация проекта «Лекторий в оперном»
14:47 | 11 марта
ГИБДД проведет профилактическую акцию «Береги самое дорогое»
14:24 | 11 марта
Tkeycoin заканчивает предбиржевую продажу
13:59 | 11 марта
В Пугачевском районе продолжается расследование убийства таксиста
13:10 | 11 марта
Саратовские каратисты завоевали 13 медалей на турнире в Пензе
12:34 | 11 марта
Помимо Елены Батуриной в список Forbes включили и Татьяну Бакальчук
12:23 | 11 марта
Людмила Гришина отпраздновала юбилей на сцене родного Саратовского академического театра драмы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Tkeycoin заканчивает предбиржевую продажу

Новости
Завершается предбиржевая продажа Tkeycoin.

Tkeycoin заканчивает предбиржевую продажу

Разработчики закончили формирование собственного блокчейна – его скорость быстрее биткойн в 760 раз на протоколе PoW. Начало сбора заявок на перенос токенов на коины платформы назначено на 18 марта.
На официальном сайте биржи EXMO опубликовано сообщение пресс-службы: первые торги на бирже криптовалюта TKeycoin начнет по курсу $1 в апреле – TKEY/USD, TKEY/BTC и еще 18 торговых пар.
До 18 марта по решению разработчиков в честь запуска платформы покупателям токенов с официального сайта предоставлен промокод TKEY50, бонус дает +50%. По курсу $1=1,5TKEY токены можно купить банковской картой.
Во II или III квартале TKEY DMCC проведет на рынке презентацию защищённого мультивалютного кошелька для Web, IOS и Android. Атомарный обмен с минимальными комиссиями будет проведен внутри платформы. Также компания имеет намерение предоставить сервис виртуальных зарубежных банковских карт для конвертации криптовалюты в рубли при оплате в магазине.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код