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Помимо Елены Батуриной в список Forbes включили и Татьяну Бакальчук

Новости
Увидела свет новая версия Всемирного рейтинга миллиардеров, традиционно составляемого Forbes.

Помимо Елены Батуриной в список Forbes включили и Татьяну Бакальчук

В женском секторе списка в сравнении с прошлой версией количество миллиардеров увеличилось всего на одну единицу (с 242 до 243), но в преломлении на Россию, это важный момент. Дело в том, что на протяжении 14 лет единственной женщиной-предпринимательницей, представленной в Forbes, была только экс-владелица столичной стройкомпании «Интеко», бизнесмен международного масштаба Елена Батурина. Как отмечает издание, сейчас ее состояние составляет 1,2 миллиарда долларов, подъем по «этажам» рейтинга составил 49 позиций (до #1818).

В обновленной версии Forbes компанию Елене Батуриной из отечественных предпринимательниц составила владелица и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. В настоящее время ей принадлежит второе место среди женщин-миллиардеров России. Стоимость ее интернет-магазина в текущем году составила 1,2 миллиарда долларов. По оценкам Forbes, состояние самой предпринимательницы сейчас составляет 1 миллиард долларов. В общем рейтинге Бакальчук занимает 2057 место.
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