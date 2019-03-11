В Пугачевском районе продолжается расследование убийства таксиста

просмотров: 77

Преступление было совершено 15 февраля текущего года. Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в вечернее время 19 и 21-летний жители Пугачева вызвали такси для поездки в одно из сел района. Подъезжая к пункту назначения, таксист попросил пассажиров оплатить поездку. Молодые люди, находившиеся в состоянииалкогольного опьянения, сказали, что денег у них нет, что за них заплатят девушки, к которым они едут в гости.Между водителем и пассажирами завязался словесный конфликт, в ходе которого 19-летний молодой человек достал имевшийся при нем нож и нанес таксисту множественные удары в область спины и шеи. После этого пассажиры выбежали из автомобиля и скрылись с места происшествия.Свидетелем произошедшего стал водитель проезжавшего мимо автомобиля, который вызвал бригаду скорой помощи. Ему потерпевший успел рассказать о случившемся, после чего скончался.- Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками территориального отдела полиции, в кратчайший срок было установлено местонахождение 19-летнего молодого человека, - рассказали в следственном управлении. - По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проверки показаний на месте обвиняемый сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им противоправного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.