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Саратовские каратисты завоевали 13 медалей на турнире в Пензе

Новости
Саратовские каратисты завоевали 13 медалей на турнире в Пензе


Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете.

С 8 по 10 марта в Пензе, проходили Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти». По информации министерства молодежной политики и спорта области, в турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 25 регионов России.

Соревнования проходили по олимпийскому каратэ в разделах ката и кумитэ между спортсменами от 12 лет и старше.
В рамках данных соревнований проводился отборочный этап Спартакиады учащихся России, финал которой состоится 19-21 июля в Череповце.

Спортсмены школы Ахмерова успешно выступили в данном турнире, завоевав 13 медалей: 9 золотых, 3 серебряную и 1 бронзовую. По результатам общекомандного зачета Саратовская область заняла первое место.