Саратовские каратисты завоевали 13 медалей на турнире в Пензе
Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете.
С 8 по 10 марта в Пензе, проходили Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти». По информации министерства молодежной политики и спорта области, в турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 25 регионов России.
Соревнования проходили по олимпийскому каратэ в разделах ката и кумитэ между спортсменами от 12 лет и старше.
В рамках данных соревнований проводился отборочный этап Спартакиады учащихся России, финал которой состоится 19-21 июля в Череповце.
Спортсмены школы Ахмерова успешно выступили в данном турнире, завоевав 13 медалей: 9 золотых, 3 серебряную и 1 бронзовую. По результатам общекомандного зачета Саратовская область заняла первое место.