Возбуждено уголовное дело по факту убийства в цветочном магазине

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По информации следственного управления региона, 1 марта вечером 30-летний мужчина пришел в магазин «Цветы», расположенный на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе. В это время там находился 46–летний хозяинмагазина и 35–летняя продавец. Посетитель стал требовать, чтобы ему продали спиртное. Женщина возмутилась его пожеланиям и попросила, чтобы он покинул цветочный магазин. В ответ на это злоумышленник достал нож и нанес ей удар в живот и в руку. Хозяин магазина бросился на помощь потерпевшей, однако 30-летний мужчина нанес ему несколько ударов ножом в область груди и живота.Женщина, видя действия посетителя, схватила лежавшую на земле металлическую арматуру и стала наносить ему удары по рукам, а затем по голове. Получив отпор, нападавший убежал. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали продавца и хозяина магазина в лечебное учреждение, где спустя несколько часов от полученных ранений он скончался, а женщине проведено оперативное вмешательство, ее жизни ничего не угрожает.Сообщается также, что злоумышленника в подъезде обнаружил жилец одного из близлежащих домов, он вызвал медицинских работников, которые госпитализировали его в лечебное учреждение.В настоящее время 30-летний мужчина задержан. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основе собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.Фото https://www.tourprom.ru