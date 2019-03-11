11 марта 2019 19:06 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 11 марта
Радищевский музей приглашает на выставку «Архитектура. Время и география»
17:17 | 11 марта
В парке Победы открыт для туристов маршрут «Золотые огни Саратова»
16:26 | 11 марта
55-летний мужчина получил смертельные травмы при спиле дерева
15:39 | 11 марта
В Год театра продолжится реализация проекта «Лекторий в оперном»
14:47 | 11 марта
ГИБДД проведет профилактическую акцию «Береги самое дорогое»
14:24 | 11 марта
Tkeycoin заканчивает предбиржевую продажу
13:59 | 11 марта
В Пугачевском районе продолжается расследование убийства таксиста
13:10 | 11 марта
Саратовские каратисты завоевали 13 медалей на турнире в Пензе
12:34 | 11 марта
Помимо Елены Батуриной в список Forbes включили и Татьяну Бакальчук
12:23 | 11 марта
Людмила Гришина отпраздновала юбилей на сцене родного Саратовского академического театра драмы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в цветочном магазине

Новости / ЧП
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в цветочном магазине


Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

По информации следственного управления региона, 1 марта вечером 30-летний мужчина пришел в магазин «Цветы», расположенный на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе. В это время там находился 46–летний хозяин
магазина и 35–летняя продавец. Посетитель стал требовать, чтобы ему продали спиртное. Женщина возмутилась его пожеланиям и попросила, чтобы он покинул цветочный магазин. В ответ на это злоумышленник достал нож и нанес ей удар в живот и в руку. Хозяин магазина бросился на помощь потерпевшей, однако 30-летний мужчина нанес ему несколько ударов ножом в область груди и живота.

Женщина, видя действия посетителя, схватила лежавшую на земле металлическую арматуру и стала наносить ему удары по рукам, а затем по голове. Получив отпор, нападавший убежал. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали продавца и хозяина магазина в лечебное учреждение, где спустя несколько часов от полученных ранений он скончался, а женщине проведено оперативное вмешательство, ее жизни ничего не угрожает.

Сообщается также, что злоумышленника в подъезде обнаружил жилец одного из близлежащих домов, он вызвал медицинских работников, которые госпитализировали его в лечебное учреждение.

В настоящее время 30-летний мужчина задержан. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основе собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://www.tourprom.ru