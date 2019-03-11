Людмила Гришина отпраздновала юбилей на сцене родного Саратовского академического театра драмы

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В этот день она не выходит на сцену театра, которому посвятила всю свою жизнь, но занимается самым важным и желанным актерским делом – репетирует новую роль.А 9 марта поклонники творчества народной артистки России смогли увидеть ее в спектакле «Ба» – пять лет назад Людмила Николаевна влюбилась в бабу Маню из пьесы Юлии Тупикиной и теперь снова и снова дарит нам неиссякаемое жизнелюбие своей героини, ее житейскую мудрость и отчаянное желание сохранить сокровенные родственные связи между близкими людьми.Мы от всего сердца поздравляем нашу любимую Людмилу Николаевну с днем рождения! Желаем еще долгие годы на радость всем с прежней легкостью преодолевать расстояние от дома до театра и обратно. Восхищаемся ее талантом и творческой отвагой, замираем от восторга перед уже сыгранными ею ролями, храним благодарную память о созданных ею образах. И с нетерпением ждем премьеры!