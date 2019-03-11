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Людмила Гришина отпраздновала юбилей на сцене родного Саратовского академического театра драмы
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Людмила Гришина отпраздновала юбилей на сцене родного Саратовского академического театра драмы

Новости


5 марта отметила свой юбилей одна из самых ярких и самобытных актрис за всю историю Саратовской драмы – несравненная Людмила Гришина.

В этот день она не выходит на сцену театра, которому посвятила всю свою жизнь, но занимается самым важным и желанным актерским делом – репетирует новую роль.

А 9 марта поклонники творчества народной артистки России смогли увидеть ее в спектакле «Ба» – пять лет назад Людмила Николаевна влюбилась в бабу Маню из пьесы Юлии Тупикиной и теперь снова и снова дарит нам неиссякаемое жизнелюбие своей героини, ее житейскую мудрость и отчаянное желание сохранить сокровенные родственные связи между близкими людьми.

Мы от всего сердца поздравляем нашу любимую Людмилу Николаевну с днем рождения! Желаем еще долгие годы на радость всем с прежней легкостью преодолевать расстояние от дома до театра и обратно. Восхищаемся ее талантом и творческой отвагой, замираем от восторга перед уже сыгранными ею ролями, храним благодарную память о созданных ею образах. И с нетерпением ждем премьеры!