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Из СОЦ «Лазурный» условно эвакуировали 20 детей

Новости
Из СОЦ «Лазурный» условно эвакуировали 20 детей

В учебной тренировке по эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации приняли участие сотрудники управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрации Балаковского района.

По информации министерства социального развития области, в ходе тренировочных мероприятий специалисты центра отработали действия по эвакуации отдыхающих из третьего корпуса здания. Условно было спасено 20 человек, то есть все проживающие в корпусе. С территории детей вывозили на автобусах в сопровождении «Скорой помощи» и сотрудников ДПС.

По словам сотрудников центра, такие тренировки способствуют закреплению навыков по оказанию экстренной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и гарантируют безопасность отдыхающих.