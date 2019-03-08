Женщины «Балтики» занимают значительное место на производстве

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В 2018 году их число увеличилось на 8%: сегодня на всех заводах «Балтики» в России работает 3175 женщин – это 31% всех сотрудников компании. При этом представительницы прекрасного пола успешно справляются с самыми разными профессиями на предприятиях «Балтики», преодолевая устоявшийся стереотип, что пивоварением могут заниматься только мужчины.«Балтика» поздравляет с 8 марта женщин-пивоваров не только своих предприятий, но и всего мира, и доказывает: компания высоко ценит сотрудниц за их большой вклад в производство качественного пива. На самом деле на заводах «Балтики» женщины работают техниками и технологами, пивоварами, инженерами, аналитиками, немало среди них супервайзеров, менеджеров и даже строителей.Две женщины являются руководителями заводов: Елена Криволапова – директор завода «Балтика-Новосибирск», Валентина Чусова – возглавляет «Воронежский пивзавод». Глава воронежского филиала «Балтики» заметила, что процесс пивоварения требует педантичности, усидчивости, творчества и нестандартного подхода. Всеми этими качествами в полной мере обладают женщины.Не удивительно, что на всех восьми предприятиях «Балтики» начальники производственных лабораторий – женщины. Их отличает внимательность к деталям и точность, без которых невозможно создание отменного пива. Следует отметить: качество напитков контролируется на каждом этапе изготовления напитка, в том числе после варки сусла, брожения и фильтрации. Этим также занимаются эксперты лаборатории и профессиональные дегустаторы.В компанию «Балтика» многие женщины пришли из других отраслей: среди них есть профессионалы в сфере культурологии, истории, авиа- и ракетостроения, зоотехники и акушерства. Но всех их объединяет любовь и интерес к производству.