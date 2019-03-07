В Саратове выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии

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По информации министерства культуры области, саратовцы почтят минутой молчания тех, кто ценой своей жизни боролся с группировками незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике.Военный оркестр исполнит русские военные марши. Далее состоится концерт Дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова.В 10:24 на 1-й путь саратовского ж/д вокзала прибудет поезд передвижной военно-патриотической акции «Сирийский перелом». В ходе двухчасовой остановки все желающие смогут ознакомиться с экспозицией, включающей более 500 образцов трофейной техники и вооружения из Сирии. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники. В вагонах представлено ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, инженерные войска и химическое оружие, развернута выставка работ военных художников и фотографов.В 12.25 эшелон с экспозицией передвижного музея военно-патриотической акции «Сирийский перелом» двинется далее по маршруту следования. Праздничный день продолжат выступления творческих коллективов области.В министерстве напомнили, что старт военно-патриотической акции «Сирийский перелом» был дан 23 февраля, в День защитника Отечества. Завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделать остановки в 60 городах.