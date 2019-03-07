Иван Кузьмин досрочно сложил полномочия председателя областной думы
Временно исполняющим обязанности спикера стала Ольга Болякина.
В четверг, 7 марта, состоялось внеочередное заседание Саратовской областной думы. Был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата и о сложении обязанностей председателя с Ивана Кузьмина.
По словам губернатора Валерия Радаева, Кузьмин принял решение об уходе по состоянию здоровья.
- Я хотел бы сказать слова благодарности Ивана Георгиевичу за совместную работу. За последние годы для региона удалось сделать многое совместно с депутатским корпусом, который возглавлял Иван Кузьмин. Иван Георгиевич принял решение уйти по состоянию здоровью. Уверен, что его профессиональный и жизненный опыт как эксперта будет обязательно востребован в дальнейшем, - отметил глава региона.
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