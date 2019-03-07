Саратовский биатлонист выиграл третью медаль на Универсиаде

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Сегодня в рамках Универсиады прошли гонки преследования у биатлонистов. Уроженец Саратова уходил на дистанцию третьим, уступая Эдуарду Латыпову и Дмитрию Иванову. Вплоть до четвертого огневого рубежа Никита боролся за победу, однако промах на стойке лишил его шансов на "золото". В итоге он финишировал со вторым результатом, проиграв только Дмитрию Иванову.Успешное выступление подопечного в Красноярске прокомментировал первый тренер биатлониста Владимир Усов.«Никита отзванивается нам с женой Татьяной Борисовной, которая также его тренировала, после каждой гонки. И вне соревнований регулярно раз в неделю обязательно звонит Татьяне Борисовне – она курирует его по всем житейским вопросам. И конечно, мы рады его успехам. Начиная с 6 лет, когда он начал у нас заниматься, сразу было видно, что он многого добьется. Серьезное отношение к любому делу – одна из особенностей характера Никиты. И в 10 лет он уже рассуждал как совершеннолетний, готовился к любым соревнованиям как к самым важным в жизни, - отметил Владимир Леонидович. - Вообще, это первые медали на Универсиаде студентов Института физкультуры и спорта СНИГУ им. Чернышевского, где Никита продолжает обучение в магистратуре. Молодцы и директор Наиля Булатовна Бриленок, и заведующий кафедрой спортивных дисциплин Виктор Николаевич Мишагин: делают все, чтобы их ребята достигали успехов. Никита в прошлом году приезжал на вузовские соревнования после этапа Кубка IBU. То есть он человек ответственный: раз обещал - сделает».Фото https://rg.ru