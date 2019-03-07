Открылась выставка «Театра мир особый и прекрасный: к Году театра в России»
Экспозиция развернута в Саратовском академическом театре оперы и балета.
Данная выставка - совместный проект театра и областной универсальной научной библиотеки.
По информации организаторов, на выставке представлены многочисленные издания как по истории русского театра, наиболее известным театрам, составляющим славу России, так и по ведущим саратовским театральным коллективам.
На книжно-иллюстративной выставке «Театра мир особый и прекрасный: к Году театра в России» представлено более 150 изданий из фондов областной универсальной научной библиотеки.
Фото http://top10travel.ru