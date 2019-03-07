Продолжается расследование происшествия, в результате которого ребенок получил травмы
Следователи просят откликнуться свидетелей.
Напомним, что ЧП произошло 8 января в парке «Снежный парк», расположенном на территории природного заповедника «Кумысная поляна» в Заводском районе. По информации пресс-службы следственного управления региона, в этот день одним из индивидуальных предпринимателей было организовано катание посетителей на тюбинге. "В дневное время инструктор отсутствовал у основания спусковой трассы, вследствие чего не было организовано направление скатившихся посетителей в безопасную зону. Так, 6-летняя девочка, покинув безопасную зону, стала подниматься по трассе вверх. В это время трое посетителей спускались на тюбинге и сбили движущуюся им навстречу девочку. Медиками у ребенка диагностирован закрытий перелом левой бедренной кости со смещением", - сообщили подробности в управлении.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело. Одной из главных задач предварительного расследования является восстановление полной картины происшествия. Допрошенные в качестве свидетелей очевидцы произошедшего сообщили, что в момент причинения
ребенку травмы на склоне горы присутствовало большое количество посетителей аттракциона. Показания каждого из свидетелей могут иметь принципиальное значение для установления истины по делу.
В этой связи следователи СК просят откликнуться всех лиц, ставших свидетелями происшествия. Тех, кому что-либо известно об интересующих следствие обстоятельствах, просят обращаться в следственный отдел по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Чапаева, дом 68/70, кабинет 261, или по телефонам: 8 (845-2) 74-15-22, 8-927-168-19-06.
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