Продолжается расследование происшествия, в результате которого ребенок получил травмы

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Напомним, что ЧП произошло 8 января в парке «Снежный парк», расположенном на территории природного заповедника «Кумысная поляна» в Заводском районе. По информации пресс-службы следственного управления региона, в этот день одним из индивидуальных предпринимателей было организовано катание посетителей на тюбинге. "В дневное время инструктор отсутствовал у основания спусковой трассы, вследствие чего не было организовано направление скатившихся посетителей в безопасную зону. Так, 6-летняя девочка, покинув безопасную зону, стала подниматься по трассе вверх. В это время трое посетителей спускались на тюбинге и сбили движущуюся им навстречу девочку. Медиками у ребенка диагностирован закрытий перелом левой бедренной кости со смещением", - сообщили подробности в управлении.По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело. Одной из главных задач предварительного расследования является восстановление полной картины происшествия. Допрошенные в качестве свидетелей очевидцы произошедшего сообщили, что в момент причиненияребенку травмы на склоне горы присутствовало большое количество посетителей аттракциона. Показания каждого из свидетелей могут иметь принципиальное значение для установления истины по делу.В этой связи следователи СК просят откликнуться всех лиц, ставших свидетелями происшествия. Тех, кому что-либо известно об интересующих следствие обстоятельствах, просят обращаться в следственный отдел по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Чапаева, дом 68/70, кабинет 261, или по телефонам: 8 (845-2) 74-15-22, 8-927-168-19-06.Фото http://chuprale-online.ru