Пенсионный фонд предупреждает о "сайтах-подделках"

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По информации управления Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе, сайты-подделки, в большинстве случаев сделаны по одному шаблону и визуально очень похожи на официальный сайт ПФР. В частности, они содержат действующую символику, аналогичные разделы. При этом имеются ссылки на страницы сайта ПФР и используются реальные номера телефонов.- Такая маскировка служит прикрытием сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы, - пояснили в управлении. - Делается это умышленно, поскольку на помощь пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна, но при этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует.Стоит помнить, что настоящий адрес официального сайта ПФР России выглядит так: www.pfrf.ru. Адрес «сайтов-подделок» отличается лишь одной-двумя буквами или символом. Например: www.pfrfp.ru, www.-pfrf-ru.ru и так далее.- Если вы так и не смогли понять, настоящий это адрес или поддельный – наберите в популярном поисковике фразу «Официальный сайт пенсионного фонда РФ». На первом месте будет настоящий сайт, на который можно перейти, - советуют специалисты управления.