Временно закрывается переезд в Заводском районе
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.
По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 22:00 9 марта до 02:30 10 марта будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание–Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район). Объезд возможен по путепроводу на ул. Тульской.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.