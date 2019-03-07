7 марта 2019 21:55 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:23 | 07 марта
В Саратове выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии
16:30 | 07 марта
Саратовский биатлонист выиграл третью медаль на Универсиаде
15:44 | 07 марта
Иван Кузьмин досрочно сложил полномочия председателя областной думы
14:57 | 07 марта
Открылась выставка «Театра мир особый и прекрасный: к Году театра в России»
14:02 | 07 марта
Продолжается расследование происшествия, в результате которого ребенок получил травмы
13:15 | 07 марта
Временно закрывается переезд в Заводском районе
12:22 | 07 марта
Пенсионный фонд предупреждает о "сайтах-подделках"
11:33 | 07 марта
Саратовцев приглашают почитать стихи у трамвая «Семен»
10:42 | 07 марта
Пожилой мужчина погиб из-за обрушения снежных масс с частного дома
09:51 | 07 марта
Из-за ДТП остановились трамваи №№ 9 и 10
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Временно закрывается переезд в Заводском районе

Новости
Временно закрывается переезд в Заводском районе


Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.

По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 22:00 9 марта до 02:30 10 марта будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание–Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район). Объезд возможен по путепроводу на ул. Тульской.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.