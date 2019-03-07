Саратовцев приглашают почитать стихи у трамвая «Семен»
Сегодня в 16.00 на Волжской движение «Творческая молодежь» проведет мероприятие «Литературные чтения в Саратове».
По информации организаторов, литературный праздник будет посвящен Международному женскому дню. По традиции будет работать рубрика «Открытый микрофон», в рамках которой любой желающий сможет поделиться своим творчеством с окружающими.
Проект «Литературные чтения в Саратове» поддерживают министерство культуры Саратовской области, Общественная палата региона, администрация Саратова, СГК им. Л.В.Собинова, общественное движение «Любимый город», молодежное правительство Саратовской области, МУК «Клуб «Праздничный Саратов», областная универсальная научная библиотека.
Фото http://motorzlib.ru