7 марта 2019 21:55 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:23 | 07 марта
В Саратове выступит ансамбль песни и пляски Российской Армии
16:30 | 07 марта
Саратовский биатлонист выиграл третью медаль на Универсиаде
15:44 | 07 марта
Иван Кузьмин досрочно сложил полномочия председателя областной думы
14:57 | 07 марта
Открылась выставка «Театра мир особый и прекрасный: к Году театра в России»
14:02 | 07 марта
Продолжается расследование происшествия, в результате которого ребенок получил травмы
13:15 | 07 марта
Временно закрывается переезд в Заводском районе
12:22 | 07 марта
Пенсионный фонд предупреждает о "сайтах-подделках"
11:33 | 07 марта
Саратовцев приглашают почитать стихи у трамвая «Семен»
10:42 | 07 марта
Пожилой мужчина погиб из-за обрушения снежных масс с частного дома
09:51 | 07 марта
Из-за ДТП остановились трамваи №№ 9 и 10
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцев приглашают почитать стихи у трамвая «Семен»

Новости / Культура
Саратовцев приглашают почитать стихи у трамвая «Семен»


Сегодня в 16.00 на Волжской движение «Творческая молодежь» проведет мероприятие «Литературные чтения в Саратове».

По информации организаторов, литературный праздник будет посвящен Международному женскому дню. По традиции будет работать рубрика «Открытый микрофон», в рамках которой любой желающий сможет поделиться своим творчеством с окружающими.

Проект «Литературные чтения в Саратове» поддерживают министерство культуры Саратовской области, Общественная палата региона, администрация Саратова, СГК им. Л.В.Собинова, общественное движение «Любимый город», молодежное правительство Саратовской области, МУК «Клуб «Праздничный Саратов», областная универсальная научная библиотека.

Фото http://motorzlib.ru