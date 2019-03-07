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Пожилой мужчина погиб из-за обрушения снежных масс с частного дома

Новости / ЧП
Пожилой мужчина погиб из-за обрушения снежных масс с частного дома


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 6 марта в вечернее время пожилой мужчина, проживающий в многоквартирном жилом доме в Вольске, направился в расположенное неподалеку частное домовладение, используемое его семьей для проживания в летний период. Он стал чистить на его преддомовой территории снег. В этот момент с крыши дома сошел массивный снежный пласт, засыпавший мужчину. Спустя некоторое время его супруга, встревоженная длительным периодом отсутствия мужа, попросила внучку сходить в дом и проведать деда. Подойдя к домовладению, девушка обнаружила его под снежным завалом без признаков жизни и вызвала сотрудников службы спасения. Спасатели извлекли мужчину из-под толщи снега. Прибывшие медики констатировали его смерть.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба следственного управления.