Из-за ДТП остановились трамваи №№ 9 и 10
Троллейбусы и автобусы работают без задержек.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня, 7 марта, остановилось движение трамвайных маршрутов 3 и 11 в 8.35 на пересечении улиц Вавилова и Астраханская по причине неисправности рельсового полотна. На месте работала аварийная бригада, движение восстановлено в 9.15. Также на перекрестке Ст.Разина и Рабочей из-за ДТП с наездом на пешехода стоят вагоны 9 и 10 трамваев.
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», все троллейбусные маршруты работают без задержек.
На линии сегодня вышло более 900 автобусов большой и малой вместимости. Все они следуют по своим схемам.