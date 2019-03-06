Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: план действий по борьбе с антисемитизмом – наш ответ на ненависть
«Этот документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям», - Вячеслав Моше Кантор от лица Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) представил План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе, разработанный при участии ведущих еврейских организаций.
Документ, разработанный ЕЕК совместно с партнёрами из Всемирного еврейского конгресса, Трансатлантического института Американского еврейского комитета и организации Бней-Брит, был представлен Совету Европейского союза и координатору ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарине фон Шнурбайн. Содержащиеся в нём меры созвучны с Декларацией Совета ЕС по борьбе с антисемитизмом, одобренной 6 декабря 2018 года. В частности, Декларация предписывает всем странам-участницам ЕС разработать общую стратегию борьбы с антисемитизмом и обеспечения безопасности еврейских общин и организаций в Европе.
Составители Плана действий от лица еврейских организаций прежде всего призывают государства-члены ЕС принять на государственном уровне полную версию рабочего определения антисемитизма от Международного альянса в память о Холокосте. Не менее важными обозначены меры по усилению взаимодействия властей с еврейскими общинами по вопросам безопасности, повышению качество сбора информации о преступлениях на почве ненависти, а также разработке общих принципов противодействия антисемитизму через образование. Исполнение этих мер должно дать долгосрочные позитивные результаты для всех евреев Европы, убеждены составители Плана действий.
«Это прекрасный и подробный документ, который, как мы надеемся, будет принят Советом ЕС, чтобы обеспечить для наших общин более высокую степень защищённости и безопасности, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Именно это необходимо нам, европейским евреям, чтобы обратить вспять тревожную волну антисемитизма, пугающе быстро распространяющегося по нашему континенту».
«В соответствии с требованием ЕС, этот документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям. Если и есть возможность положить конец нынешнему потоку антисемитизма, то для этого требуется всеобъемлющий, стратегический и дальновидный ответ», - подчеркнул президент ЕЕК.
План действий также требует от ЕС поднять тему антисемитизма в диалогах о правах человека с третьими странами и тем самым противодействовать предвзятости, которая может подпитывать антисемитские стереотипы. Авторы документа также призывают ЕС осудить антисемитскую дискриминацию Израиля или израильтян через их исключение из культурной, спортивной, научной или художественной жизни,
«Как и все прочие меньшинства, еврейская община должна иметь право полноценно защищать себя от дискриминации и изоляции на всех уровнях и с использованием всех действенных методов, - отметил Вячеслав Моше Кантор. – Если наши лидеры серьёзно относятся к борьбе с антисемитизмом, то мы не можем допустить, чтобы оставались какие-либо пробелы или лазейки для дискриминации и изоляции. Борьбу с ненавистью и нетерпимостью необходимо вести на политической, образовательной, правовой, судебной и дипломатической аренах».
Документ был одобрен г-жой Катариной фон Шнурбайн вслед за объявлением европейского комиссара Веры Юровой о создании Рабочей группы на высшем уровне для реализации декларации Совета.