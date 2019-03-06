Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: план действий по борьбе с антисемитизмом – наш ответ на ненависть

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Документ, разработанный ЕЕК совместно с партнёрами из Всемирного еврейского конгресса, Трансатлантического института Американского еврейского комитета и организации Бней-Брит, был представлен Совету Европейского союза и координатору ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарине фон Шнурбайн. Содержащиеся в нём меры созвучны с Декларацией Совета ЕС по борьбе с антисемитизмом, одобренной 6 декабря 2018 года. В частности, Декларация предписывает всем странам-участницам ЕС разработать общую стратегию борьбы с антисемитизмом и обеспечения безопасности еврейских общин и организаций в Европе.Составители Плана действий от лица еврейских организаций прежде всего призывают государства-члены ЕС принять на государственном уровне полную версию рабочего определения антисемитизма от Международного альянса в память о Холокосте. Не менее важными обозначены меры по усилению взаимодействия властей с еврейскими общинами по вопросам безопасности, повышению качество сбора информации о преступлениях на почве ненависти, а также разработке общих принципов противодействия антисемитизму через образование. Исполнение этих мер должно дать долгосрочные позитивные результаты для всех евреев Европы, убеждены составители Плана действий.«Это прекрасный и подробный документ, который, как мы надеемся, будет принят Советом ЕС, чтобы обеспечить для наших общин более высокую степень защищённости и безопасности, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Именно это необходимо нам, европейским евреям, чтобы обратить вспять тревожную волну антисемитизма, пугающе быстро распространяющегося по нашему континенту».«В соответствии с требованием ЕС, этот документ является нашим ответом на ненависть и нетерпимость к евреям. Если и есть возможность положить конец нынешнему потоку антисемитизма, то для этого требуется всеобъемлющий, стратегический и дальновидный ответ», - подчеркнул президент ЕЕК.План действий также требует от ЕС поднять тему антисемитизма в диалогах о правах человека с третьими странами и тем самым противодействовать предвзятости, которая может подпитывать антисемитские стереотипы. Авторы документа также призывают ЕС осудить антисемитскую дискриминацию Израиля или израильтян через их исключение из культурной, спортивной, научной или художественной жизни,«Как и все прочие меньшинства, еврейская община должна иметь право полноценно защищать себя от дискриминации и изоляции на всех уровнях и с использованием всех действенных методов, - отметил Вячеслав Моше Кантор. – Если наши лидеры серьёзно относятся к борьбе с антисемитизмом, то мы не можем допустить, чтобы оставались какие-либо пробелы или лазейки для дискриминации и изоляции. Борьбу с ненавистью и нетерпимостью необходимо вести на политической, образовательной, правовой, судебной и дипломатической аренах».Документ был одобрен г-жой Катариной фон Шнурбайн вслед за объявлением европейского комиссара Веры Юровой о создании Рабочей группы на высшем уровне для реализации декларации Совета.