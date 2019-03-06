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Дорожные полицейские поздравили женщин-водителей с 8 марта

Новости
Дорожные полицейские поздравили женщин-водителей с 8 марта


В преддверии Международного женского дня сотрудники Управления ГИБДД по Саратовской области провели ежегодную полицейскую акцию "Цветы для автоледи".

По информации пресс-службы ведомства, праздничный патруль разместился на одной из кольцевых развязок нашего города. Вместе с сотрудниками ГИБДД прекрасную половину участников дорожного движения поздравили дружинники «Дорожного патруля». В этот день полицейские останавливали женщин-водителей исключительно для того, чтобы одарить их улыбками и теплыми словами. После поздравительных слов женщинам вручались букеты, сладкие подарки и полезные правовые памятки, напоминающие правила безопасного поведения на дороге как для взрослых, так и для их детей.

Дорожные полицейские поздравили женщин-водителей с 8 марта

Необычный сюрприз ожидал и женщин, которые сегодня решили получить или обменять водительские удостоверения в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД УМВД Росси по Саратову. Для них сотрудники Госавтоинспекции и члены Общественного совета при городском управлении полиции Араик Косян и Николай Павлюк организовали торжественное вручение документов. Посетительниц поздравили с наступающим праздником и подарили цветы, памятные подарки и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Не осталась без внимания и прекрасная половина сотрудников РЭО ГИБДД, их общественники также поздравили с наступающим Международным женским днем.