В Саратове более 420 крыш остаются не очищенными от снега и наледи

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Муниципальный контроль продолжает следить за ходом очистки кровель крыш от снега и наледи. Как сообщает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова, выявлен список адресов, где на данный момент крыши остались не очищенными.Сообщается, что 10 таких домов расположены на территории Волжского района (они находятся в управлении ООО «ЖУК» и ООО «К-РАСА»), 5 домов – в Октябрьском (в управлении ООО «ЖЭК»), 10 – в Кировском (ООО УК «Восток», ООО «ЖКО», ООО «ЖЭК», а также находящиеся в непосредственном управлении). На территории Ленинского района не очищены от снега и наледи 12 домов, которые находятся в непосредственном управлении. Во Фрунзенском районе таких домов нет.В Заводском районе насчитывается 394 крыши, которые УК не расчистили еще от снега и наледи. Среди организаций, обслуживающих многоквартирные дома, - ООО УК «4-й жилучасток плюс», ООО «Ремстрой-М», ООО «УК» Заводчанин», ООО «Забота», ТСН «Нива», ООО «Престиж-56», ООО «Наш дом» и многие другие.