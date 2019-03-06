Никита Поршнев завоевал еще одну медаль Универсиады

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, сегодня, 6 марта, на Всемирных студенческих играх в Красноярске воспитанник саратовской спортивной школы Никита Поршнев занял третье место в биатлонной спринтерской гонке. Все три медали у мужчин завоевали россияне: выиграл гонку Эдуард Латыпов, вторым был Дмитрий Иванов.Отчаянная борьба развернулась между нашими биатлонистами на последнем отрезке дистанции. В спор между Латыповым и Поршневым, который начался еще накануне в индивидуальной гонке, вмешался Дмитрий Иванов, который оказался единственным, кто отработал без промахов. Тем самым, он получил фору перед более сильными на лыжне товарищами. Никита Поршнев некоторое время лидировал, но на последние метры дистанции его не хватило. Он уступил Латыпову даже несмотря на то, что Эдуард пробежал на один штрафной круг больше.Напомним, что ранее Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км.