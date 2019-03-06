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На Привокзальной площади временно ограничат движение

Новости
На Привокзальной площади временно ограничат движение

Ограничение будет действовать в ночь с 7 на 8 марта.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия «Сирийский перелом» с 22.00 7 марта 2019 года по 13.00 8 марта будет введено ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по большому кругу Привокзальной площади на участке дороги от ул.Московская до ул. Б.Казачья.

Исключение составляет общественный транспорт, а также машины, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.