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Саратовские школьники стали победителями IV Интеллектуальной олимпиады ПФО

Новости
Саратовские школьники стали победителями IV Интеллектуальной олимпиады ПФО


Торжественное закрытие окружного финала Олимпиады состоялось 5 марта в Йошкар-Оле.

По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО, в столицу Республики Марий Эл приехали 168 самых эрудированных старшеклассников из всех регионов Приволжья. Все они победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

5 марта для ребят прошли соревнования по четырем видам программы: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». В каждом направлении были определены победители. Так, в «Робототехнике» первое место занял участник из Чувашской Республики, второе место – из Республики Татарстан, третье – из Нижегородской области. В «Программировании» лучшими стали ребята Кировской области, второе место заняли участники Саратовской области, третье – Чувашской Республики. В решении изобретательских задач первое место – у Саратовской области, второе – у Республики Марий Эл, третье – у Республики Мордовия. В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одержала команда Пермского края, на втором месте – сборная Ульяновской области, на третьем – ребята из Кировской области.

По итогам всех четырех соревнований победу в общем зачете одержала команда Саратовской области, второе место заняла сборная Республики Татарстан, замкнули тройку лидеров школьники из Кировской области. Победители и призеры олимпиады были награждены кубками и памятными подарками.