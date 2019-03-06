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В Саратове пройдет предпраздничная ярмарка

Новости
В Саратове пройдет предпраздничная ярмарка


Торговля развернется на Театральной площади завтра, 7 марта, накануне Международного женского дня.

По информации министерства сельского хозяйства области, горожанам будет предложено к реализации мясо, рыба, плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки с 8.00 до 16.00 часов.

Кроме того, праздничная ярмарка с угощениями, блинами, гуляниями будет организована 9 марта на областном сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный,

В этот же день ярмарки «выходного дня» пройдут на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.