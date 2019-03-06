Сольный концерт российских скрипачей состоялся в Дамаске
В Национальном Центре изобразительного искусства в Дамаске 27 февраля состоялся концерт классической музыки российских музыкантов.
В сирийскую столицу на три дня приехали лауреат международных конкурсов скрипач-виртуоз Николай Манагадзе и его супруга Ксения Бакнина (альт). В их исполнении очень ярко и трепетно прозвучали произведения Шостаковича, Моцарта, Баха, Шоссона, Чайковского для альта, скрипки и фортепиано.
Помимо концерта молодые исполнители дали несколько открытых мастер-классов по классу альта и скрипки сирийским студентам в Высшем институте музыки в Дамаске, поделившись тонкостями работы над музыкальными произведениями. Новое поколение сирийских музыкантов с благодарностью и восторгом восприняли приезд российских скрипачей.
Николай и Ксения снова приедут в Дамаск уже через месяц. В их планах – дать концерт для скрипки П.И. Чайковского в Оперном театре Дамаска.
В сирийскую столицу на три дня приехали лауреат международных конкурсов скрипач-виртуоз Николай Манагадзе и его супруга Ксения Бакнина (альт). В их исполнении очень ярко и трепетно прозвучали произведения Шостаковича, Моцарта, Баха, Шоссона, Чайковского для альта, скрипки и фортепиано.
Помимо концерта молодые исполнители дали несколько открытых мастер-классов по классу альта и скрипки сирийским студентам в Высшем институте музыки в Дамаске, поделившись тонкостями работы над музыкальными произведениями. Новое поколение сирийских музыкантов с благодарностью и восторгом восприняли приезд российских скрипачей.
Николай и Ксения снова приедут в Дамаск уже через месяц. В их планах – дать концерт для скрипки П.И. Чайковского в Оперном театре Дамаска.