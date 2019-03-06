6 марта 2019 21:15 СРЕДА
Новости
18:58 | 06 марта
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: план действий по борьбе с антисемитизмом – наш ответ на ненависть
18:00 | 06 марта
Дорожные полицейские поздравили женщин-водителей с 8 марта
17:17 | 06 марта
Никита Поршнев завоевал еще одну медаль Универсиады
16:30 | 06 марта
В Саратове более 420 крыш остаются не очищенными от снега и наледи
15:44 | 06 марта
На Привокзальной площади временно ограничат движение
14:50 | 06 марта
В Саратове пройдет предпраздничная ярмарка
14:42 | 06 марта
Саратовские школьники стали победителями IV Интеллектуальной олимпиады ПФО
14:03 | 06 марта
В Саратове состоялся форум юных патриотов
13:33 | 06 марта
Сольный концерт российских скрипачей состоялся в Дамаске
13:10 | 06 марта
Порядка 90 тысяч жителей области проголосовали за проекты по реконструкции общественных пространств
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В Саратове состоялся форум юных патриотов

Новости


2 марта на базе Лицея «Солярис» состоялся «Форум юных патриотов» Саратовской области.

На форум приехали патриоты из 11 районов Саратовской области, по численности участников форум собрал более 300 юношей и девушек. На форуме работало сразу несколько площадок, которые вели эксперты и сотрудники ведомств:

Сотрудники ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи Саратовской области» познакомили педагогов с секцией “Современные технологии в реализации военно-патриотического воспитания”, а для школьников сотрудники центра провели он-лайн викторину "Исторические победы".