В Саратове состоялся форум юных патриотов
2 марта на базе Лицея «Солярис» состоялся «Форум юных патриотов» Саратовской области.
На форум приехали патриоты из 11 районов Саратовской области, по численности участников форум собрал более 300 юношей и девушек. На форуме работало сразу несколько площадок, которые вели эксперты и сотрудники ведомств:
Сотрудники ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи Саратовской области» познакомили педагогов с секцией “Современные технологии в реализации военно-патриотического воспитания”, а для школьников сотрудники центра провели он-лайн викторину "Исторические победы".