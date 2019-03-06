Региональное министерство здравоохранения осуществляет постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов в медучреждениях области
По поручению Губернатора области Валерия Радаева в связи с последствиями сложных погодных условий в некоторых районах области министерство здравоохранения области осуществляет постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов и расходных медицинских материалов в государственных учреждениях здравоохранения.
Проводятся мероприятия по пополнению их запаса. Особое внимание уделяется медучреждениям и их филиалам в отдаленных и малочисленных населенных пунктах.
Кроме того, главными врачами районных больниц организована работа по мониторингу состояния беременных женщин, в том числе находящихся дома, и тяжело больных пациентов на стационарном лечении с целью своевременного оказания необходимой медицинской помощи, в том числе посредством санитарной эвакуации в медицинские учреждения высшего уровня.