В Ленинском районе приостановлено движение трамваев из-за повреждения рельсов
На место выехала бригада аварийной службы.
По информации МУПП «Саратовгорэлектротранс», на участке между остановками 7-я Дачная и по требованию в сторону 6-й Дачной произошло повреждение рельсового полотна, в связи с этим приостановлено движение трамвайных маршрутов №4 и №6.
В данный момент на место выехала бригада аварийной службы с целью устранения неисправностей.
"Последствия повреждения трамвайных путей, а также время запуска трамваев в штатном режиме будет известно после обследования поломки", - сообщает пресс-служба МУПП.