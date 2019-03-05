Андрей Фимин завоевал "серебро" в чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА
С 26 февраля по 3 марта в городе Брянске на базе государственного училища олимпийского резерва проходил чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях принял участие инструктор по физической культуре Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» Андрей Фимин.
Андрей занял 2 место в чемпионате среди мужчин в весовой категории 59 кг с результатом 148 кг.