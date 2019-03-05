В Вольске 17-летнего юношу обвиняют в убийстве

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Пеступление было совершено 3 марта. По информации СУ СКР по Саратовской области, несовершеннолетний вместе со своей 38-летней тетей находились в гостях у 42-летнего мужчины, проживавшего совместно с сожительницей. Компания распивала спиртные напитки. По мере употребления алкоголя 38-летняя гостья вспомнила о былой обиде и заявилахозяину жилища, что подозревает его в хищении принадлежащих ей денежных средств. 17-летний племянник, понимая, что словесный конфликт набирает обороты, проследовал на кухню, где взял нож. За ним направился хозяин квартиры. Не раздумывая, подросток нанес мужчине два удара ножом в область груди, от которых тот упал на пол. Не остановившись на этом, юноша нанес еще несколько ударов ножом потерпевшему по телу, конечностям и голове.Вскоре потерпевший перестал подавать признаки жизни, а компания продолжила распивать спиртное. Лишь утром следующего дня 38-летняя гостья сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.Следователями СК 17-летний юноша был задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.