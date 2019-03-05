Детский театр «Мы» стал лауреатом международного фестиваля "Созвездие России"
II международный фестиваль творчества и талантов «Созвездие России» проходит в феврале – марте 2019 года в десяти городах страны, в том числе - в Саратове.
По информации министерства культуры области, конкурсы прошли по номинациям вокал, хореография, театральное и инструментальное искусство, оригинальный жанр, художественное слово и театр мод. Также дети выступали в специальной номинации «Мы помним, мы гордимся!», посвященной Победе в Великой Отечественной войне.
Юные актеры театра «Мы» ДК «Россия» представили на суд компетентного жюри отрывок из спектакля «Никто не поверит» по пьесе Григория Полонского. В итоге театр стал лауреатом первой степени фестиваля «Созвездие России».