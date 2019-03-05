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Жителя Саратова будут судить за гибель пасынка

Новости / ЧП
Жителя Саратова будут судить за гибель пасынка


31-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По информации следственного управления области, 30 ноября подсудимый находился на одной из баз отдыха на острове Зеленый, где работал сторожем и проживал там вместе со своей сожительницей и ее 5-летним сыном. В это время на
Волге шел процесс ледообразования, характеризующийся формированием на поверхности водоема тонкого, непрочного льда толщиной до 2 см и множественными значительными по размеру промоинами. Обвиняемый, осознавая, что толщина льда недостаточна для безопасного нахождения на нем человека, вышел на лед с пасынком. Под тяжестью их веса лед треснул, и они провалились в холодную воду. Мужчина попытался вытащить малыша, однако своими
силами сделать этого не смог. Выбравшись из воды, он позвал на помощь находившегося поблизости дедушку мальчика и знакомого, которые спустили на воду лодку и достали ребенка. Присутствовавшие лица пытались оказать мальчику первую помощь и вызвали сотрудников службы спасения и скорой помощи. Прибывшие сотрудники экстренных служб
констатировали смерть ребенка.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.