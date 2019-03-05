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Михаил Романов: Жорес Алферов пронес через всю жизнь верность своим принципам

Новости
Михаил Романов: Жорес Алферов пронес через всю жизнь верность своим принципам


1 марта после болезни ушел из жизни академик, нобелевский лауреат, депутат Государственной Думы ФС РФ Жорес Алферов. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал это событие огромной утратой для всего российского общества.

- Вклад Жореса Ивановича Алферова в развитие мировой науки поистине велик. Благодаря его открытиям, современная физика сделала целый ряд заметных шагов вперед. Следующие поколения ученых будут изучать теорию полупроводников, квантовую физику и микроэлектронику, основываясь на гипотезах великого русского исследователя. Деятельность Жореса Ивановича Алферова по развитию отечественных научных институтов, по поддержке молодых талантливых ученых позволит его ученикам продолжать дело великого физика.

Широкая общественность знает Жореса Ивановича как убежденного патриота России, блестящего оратора, который со всех трибун отстаивал принципы справедливости, демократии, мира, социального равенства и просвещения. Названный в честь одного из идеологов социалистической идеи Жана Жореса, Жорес Иванович пронес через всю жизнь верность своим принципам и успешно отстаивал их в течение 24 лет деятельности на посту депутата Государственной Думы 2-7 созывов.

И, конечно, нельзя не вспомнить, что Жорес Иванович Алферов искренне любил Санкт-Петербург и приложил немало усилий для развития двух ведущих петербургских технических вузов - Политехнического и Электротехнического университетов. Благодаря Жоресу Ивановичу Алферову, в Санкт-Петербурге был открыт физико-технический лицей. Город увековечил имя великого ученого в своей истории, присвоив ему звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Приношу глубокие соболезнования семье и близким Жореса Ивановича Алферова. Для всей России его смерть – огромная утрата.