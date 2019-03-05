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Саратовские школьники участвуют в интеллектуальной олимпиаде в Йошкар-Оле

Новости


4 – 5 марта в Йошкар-Оле проходит финал Интеллектуальной олимпиады Приволжского Федерального округа среди школьников.

Финальные соревнования собрали более 150 учеников 8-11 классов из 14 регионов ПФО – победителей региональных отборочных этапов.

Окружной этап олимпиады включает четыре вида интеллектуальных соревнований: «Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских задач» и игра «Что? Где? Когда?».

В робототехнике завтра будет соревноваться обучающийся 11 класса Физико-технического лицея № 1 г. Саратова Валентин Соколов.

В игре «Что? Где? Когда?» Саратовскую область представит команда знатоков медико-биологического лицея г. Саратова из 10 и 11 классов Виталина Новик, Дарья Усачева, Алексей Зотов, Александр Нефёдов, Никита Курдупов, Егор Левошин.

Решат изобретательские задачи с другими финалистами Алена Коношенкова, учащаяся 11 класса средней общеобразовательной школы № 16 г. Балаково, и Антон Леонов, обучающийся 10 класса физико-технического лицея № 1 г. Саратова.

В направлении «Программирование» регион представляют обучающиеся 11 класса физико-технического лицея № 1 г. Саратова Алексей Холодов и Салават Мухамеджанов.

Сегодня все финалисты посещают досуговые и культурные мероприятия – фотоквест «Моя Йошкар-Ола», этнографическую программу «Добро пожаловать!», обзорную пешеходную экскурсию «Вечерняя Йошкар-Ола». Главное событие дня – церемония открытия окружного финала олимпиады, пройдет в 18.00.

Уже завтра, 5 марта, в первой половине дня участники олимпиады примут соревнования по всем 4 программам. Подведение итогов и награждение победителей олимпиады состоится вечером.