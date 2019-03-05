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В Саратове начинается противопаводковая тренировка

Новости
В Саратове начинается противопаводковая тренировка

5 и 6 марта в Саратовской области будет проводиться противопаводковая тренировка по теме: «Действия органов управления, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных резким повышением уровня паводковых вод».

Тренировка будет проводиться в соответствии с Организационными указаниями и Планом основных мероприятий Саратовской области.

Сегодня в Главном управлении состоялся инструктаж с членами КЧС и ОПБ при Правительстве области, которые в качестве посредников разъедутся по 23 паводкоопасным муниципальным районам области, чтобы оценить готовность к действиям в период паводка. Каждый район получит свою вводную.

На инструктаже был обозначен порядок действий и вопросы проверки муниципальных районов в период прохождения противопаводковой тренировки.

Члены КЧС и ОПБ в паводкоопасных районах проверят: готовность имеющихся в районе сил и средств, заключение соответствующих договоров на проведение превентивных ледовзрывных работ и работ по распиловке льда, создание резервов материальных и финансовых средств (проверка складов, мест хранения созданных запасов) и многие другие вопросы.

Провел инструктаж первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковник Юрий Радчук. Он обратил также внимание на разработку и выполнение Плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории муниципального района, на организацию информационной работы с населением (размещение тематических статей в местных СМИ, доведение памяток по действиям при прохождении паводка, проведение сходов с гражданами, наличие спецтранспорта с громкоговорящими устройствами), на вопросы оповещения, на посещение пунктов временного размещения населения.