В Саратове начинается противопаводковая тренировка

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Тренировка будет проводиться в соответствии с Организационными указаниями и Планом основных мероприятий Саратовской области.Сегодня в Главном управлении состоялся инструктаж с членами КЧС и ОПБ при Правительстве области, которые в качестве посредников разъедутся по 23 паводкоопасным муниципальным районам области, чтобы оценить готовность к действиям в период паводка. Каждый район получит свою вводную.На инструктаже был обозначен порядок действий и вопросы проверки муниципальных районов в период прохождения противопаводковой тренировки.Члены КЧС и ОПБ в паводкоопасных районах проверят: готовность имеющихся в районе сил и средств, заключение соответствующих договоров на проведение превентивных ледовзрывных работ и работ по распиловке льда, создание резервов материальных и финансовых средств (проверка складов, мест хранения созданных запасов) и многие другие вопросы.Провел инструктаж первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковник Юрий Радчук. Он обратил также внимание на разработку и выполнение Плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории муниципального района, на организацию информационной работы с населением (размещение тематических статей в местных СМИ, доведение памяток по действиям при прохождении паводка, проведение сходов с гражданами, наличие спецтранспорта с громкоговорящими устройствами), на вопросы оповещения, на посещение пунктов временного размещения населения.