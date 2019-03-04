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Дирекция Универсиады «кинула» продюсера Фадеева

Новости
Дирекция Универсиады «кинула» продюсера Фадеева


Композитор и продюсер Макс Фадеев выразил возмущение решением дирекции Всемирной Универсиады в Красноярске заменить исполнителей гимна.

Согласно изначальному замыслу автора гимна Всемирной Универсиады Макса Фадеева, исполнители были отобраны в рамках общероссийского проекта Unisong. Однако, вместо победителей конкурса на сцену вышли совсем другие люди.

Для продюсера это стало полной неожиданностью, и он не смог скрыть своего возмущения: «Напомню, эту команду выбирала вся страна, и Гимн записан именно этими ребятами!», написал Фадеев в своем Instagram под фотографией людей, которые должны были исполнить гимн.