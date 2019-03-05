В Саратове пройдет кастинг для участия в телешоу Первого канала «Лучше всех»
16-17 марта в Саратове состоится кастинг для участия в телевизионном шоу, которое проходит на Первом канале «Лучше всех».
Проект «Лучше всех» - детское телевизионное шоу, куда приглашаются юные участники, проявляющие экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке. Данная передача выходит в эфир еженедельно по воскресеньям.
Принять участие в отборе могут дети в возрасте от 3 до 11 лет по адресу МУК «Городской дом культуры национального творчества» (пл. Орджоникидзе, 1).
Узнать более подробную информацию или записаться на кастинг можно по телефону (8452) 710-164.