Состоялось «Путешествие по Большому Караману»

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- У нас есть большой проект – этнокультурный фестиваль «Большой Караман», - рассказала руководитель проекта Марина Верховая. – В его рамках мы разработали еще один проект - «Путешествие по Большому Караману». Это более подробное изучение сел района, их обрядов и традиций. Мы тщательно проработали материал с саратовскими учеными и выяснили, что жили здесь не только поволжские немцы, но и авары, гунны, сарматы, скифы и даже удмурты. Кроме того, в работе есть еще два маршрута – «Дорогами Луиса» и «Хайсоль».Участники пресс-тура побывали в с. Золотая степь, где для них представили старинный удмуртский обряд проводов в армию – армие келян.В селе Советском – бывшем Мариентале - гости посетили старейшую сельскую библиотеку, которой исполнилось 128 лет. Хранящиеся здесь книги 19 века для пользования сейчас выдают только в крайних случаях. В фондах хранится множество изданий, связанных как с самим Мариенталем, так и с историей Поволжских немцев.И конечно же, одним из самых ярких впечатлений стало посещение кирхи в Мариентале.28 сентября в районе пройдет очередной фестиваль «Большой Караман», на который планируют приехать не только жители области и регионов России, но и гости из других стран