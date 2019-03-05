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Состоялось «Путешествие по Большому Караману»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Состоялось «Путешествие по Большому Караману»

Новости


Комитет по туризму области организовал пресс-тур в Советский район. Участники совершили «Путешествие по Большому Караману. Перекрестки истории».

- У нас есть большой проект – этнокультурный фестиваль «Большой Караман», - рассказала руководитель проекта Марина Верховая. – В его рамках мы разработали еще один проект - «Путешествие по Большому Караману». Это более подробное изучение сел района, их обрядов и традиций. Мы тщательно проработали материал с саратовскими учеными и выяснили, что жили здесь не только поволжские немцы, но и авары, гунны, сарматы, скифы и даже удмурты. Кроме того, в работе есть еще два маршрута – «Дорогами Луиса» и «Хайсоль».

Участники пресс-тура побывали в с. Золотая степь, где для них представили старинный удмуртский обряд проводов в армию – армие келян.

В селе Советском – бывшем Мариентале - гости посетили старейшую сельскую библиотеку, которой исполнилось 128 лет. Хранящиеся здесь книги 19 века для пользования сейчас выдают только в крайних случаях. В фондах хранится множество изданий, связанных как с самим Мариенталем, так и с историей Поволжских немцев.

И конечно же, одним из самых ярких впечатлений стало посещение кирхи в Мариентале.

28 сентября в районе пройдет очередной фестиваль «Большой Караман», на который планируют приехать не только жители области и регионов России, но и гости из других стран