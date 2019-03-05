Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается
В Саратовской области с 25 февраля по 3 марта 2019 г. зарегистрировано 14763 случая заболевания ОРВИ, в том числе 9260 - среди детей.
В целом по населению области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ниже расчетного эпидемического порога (на 1,41%). В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 6,64%.
В г. Саратове заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже расчетного эпидемического порога на 13,74% (всего зарегистрирован 6131 случай). Отмечается снижение заболеваемости по Саратову в сравнении с предыдущей неделей на 0,7%. Заболеваемость ОРВИ ниже расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах населения.