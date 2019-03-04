Саратовский ТЮЗ представляет первую премьеру в Год театра: «Калека с острова Инишмаан» Мартина МакДонаха

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"На Малой сцене спектакль по пьесе известного современного драматурга Мартина МакДонаха «Калека с острова Инишмаан» представит режиссёр из Екатеринбурга Илья Ротенберг. Этот режиссёр уже знаком саратовским зрителям по своей работе над документальным спектаклем к 100-летию театра «Всё будет хорошо» по пьесе Ирины Васьковской, а также по одной из самых главных постановок прошлого сезона — «Дяде Ване» А.П. Чехова. Илья Ротенберг продолжает сотрудничество с художницей, с которой он работал над «Дядей Ваней» — декорации и костюмы к новому спектаклю создаёт Наталья Зубович из Санкт-Петербурга. Перевод с английского Юлии Курбаковой, Натальи Просунцовой, Олега Качковского.Имя ирландского драматурга Мартина МакДонаха становится всё более известным широкой публике благодаря успеху его кинематографических опытов. Помимо прогремевшего фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Мартин МакДонах является создателем полнометражных фильмов «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов». Театральные достижения этого автора включают уже девять пьес, каждая из которых непременно становится театральным хитом, переводится на десятки языков и ставится во всех уголках планеты.Глобальный успех Мартина МакДонаха — своего рода парадокс, ведь прославившие его пьесы рассказывают о жизни очень маленьких, закрытых сообществ — рыбацких деревушек на ирландских островах. «Калека с острова Инишмаан» — это первая часть трилогии об Аранских островах, мини-архипелага у западного побережья Ирландии. Пьеса написана Мартином МакДонахом в 1996 году, но рассказывает о событиях 1930-годов. Жизнь на маленьком острове тяжёла во все времена, но этот период особенно — это время мирового экономического кризиса, сложных политических отношений с Великобританией. Крайняя нищета и беспросветная серость однообразных дней ожесточают сердца обитателей острова. Но есть среди жителей Инишмаана и такие, как подросток Билли, калека и сирота, не теряющий способности мечтать. Ему выпадает редкий шанс — приглашение на роль в документальном фильме, который на соседнем острове снимает ни много ни мало команда из живого воплощения мира грёз на Земле — Голливуда.«Калека с острова Инишмаан» — это комедия, в которой очень много фирменного «макдонаховского» чёрного юмора, спектакль для тех, кто интересуется современным театром. Рассматривая частную историю маленького острова, основанную на событиях почти столетней давности, МакДонах говорит о вечных темах — одиночестве и любви, предательстве и дружбе, человеческой потребности быть любимыми, чувствовать чьё-то тепло и поддержку — особенно если речь идёт о подростке. Пьесы Мартина МакДонаха — мир полярных эмоциональных контрастов, его творчество полно глубокими и точными наблюдениями за человеческой природой. Сегодня уже можно говорить о том, что творчество МакДонаха наверняка станет классикой театра рубежа XX-XXI веков, ведь, как и все великие произведения прошлого, он заставляет зрителя задуматься о вечных вопросах.В постановке будут заняты ведущие мастера сцены и молодые артисты Саратовского ТЮЗа Киселёва: народная артистка России Светлана Ошерова (Лаврентьева), заслуженная артистка России Татьяна Лукина, артисты театра Владимир Егоров, Артём Кузин, Ирина Протасова, Алексей Ротачков, Евгений Сафонов, Виктория Шанина, Артём Яксанов.Спектакль рекомендован для зрителей старше 16 лет", - сообщает пресс-служба театра Ю.П.Киселева.