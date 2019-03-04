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За два месяца 2019 года саратовские предприниматели получили более 25 миллионов рублей льготных займов

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Фонд микрокредитования Саратовской области продолжает реализацию льготных кредитных программ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За два месяца текущего года специалистами Фонда предоставлено 18 микрозаймов, суммарный объем которых превысил 25 млн рублей. Всего в 2019 году планируется выдать как минимум 150 млн рублей микрозаймов для бизнеса по ставке от 5 до 9,5%.

«При рассмотрении заявок ориентиром мы определили поддержку предпринимательства в реальном секторе экономики. В общем объеме займов постоянно увеличивается доля средств, предоставленных предприятиям производственной сферы — их сегодня уже более половины. Бизнес сферы услуг получил 16% всех займов, сельхозпредприятия — 9%, — отметила министр экономики области Юлия Швакова. — Высокую активность в пользовании господдержкой проявляют предприниматели областного центра, а также Энгельсского, Балаковского и Вольского районов».

Напомним, в Саратовской области определены льготные категории предпринимателей, которые могут претендовать на получение микрозаймов от регионального Фонда микрокредитования по сниженным процентным ставкам:

– для экспортноориентированных предприятий доступны займы под 5-6% годовых, средства могут быть направлены на обеспечение экспортного контракта;

– на 7–8% годовых могут рассчитывать резиденты Бизнес-инкубаторов в Саратове и Балакове.

Для начинающих предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 12 месяцев, процентные ставки снижены до 8% (8,5% при сроке от 1 года до 3 лет). Для действующего бизнеса, осуществляющего свою деятельность более 12 месяцев — до 9–9,5% соответственно.

В зависимости от суммы и срока займа может потребоваться залог, поручительство собственников бизнеса или третьих лиц. Для того, чтобы получить поручительство предприниматели могут обратиться в региональный Гарантийный фонд.

Помимо этого, для предпринимателей, которые работают в моногородах Вольске и Петровске, в 2019 году планируется установить процентую ставку на уровне 3-4% годовых .