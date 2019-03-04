4 марта 2019 00:45 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 04 марта
Саратовский ТЮЗ представляет первую премьеру в Год театра: «Калека с острова Инишмаан» Мартина МакДонаха
17:37 | 04 марта
Дирекция Универсиады «кинула» продюсера Фадеева
17:07 | 04 марта
За два месяца 2019 года саратовские предприниматели получили более 25 миллионов рублей льготных займов
16:19 | 04 марта
В Саратовской области прошли сельскохозярмарки
15:28 | 04 марта
В Саратове состоялась конференция "Маленькие исследователи"
14:15 | 04 марта
Асбестовый скандал с Johnson&Johnson пошел на спад
13:50 | 04 марта
В Саратове состоялась вторая встреча «Учимся у мастеров»
13:00 | 04 марта
Никита Поршнев выиграл "золото" Универсиады
12:03 | 04 марта
Саратовская область получила статус «благополучна по АЧС»
10:49 | 04 марта
Из-за упавшей ледяной глыбы на Московской погиб пенсионер
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Асбестовый скандал с Johnson&Johnson пошел на спад

Новости
Асбестовый скандал с Johnson&Johnson пошел на спад


Громкий мировой скандал с компанией Johnson&Johnson, обвиненной в использовании асбеста в детской присыпке, пошел на спад. Недавно Центральная организация по контролю за качеством лекарств Индии, сообщает ТАСС, подтвердила – следов асбеста в детской присыпке не обнаружено.

Изначально Johnson&Johnson настаивала на полном соответствии своей продукции и заявленному составу, и санитарно-гигиеническим нормам. Серьезное обвинение в использовании асбеста привело к многомиллиардным убыткам корпорации. Как отмечают эксперты, целью асбестового скандала была попытка вынудить Johnson&Johnson отдать часть рынка, или корпорация стала жертвой продолжающейся в мире масштабной кампании по запрету использования любых видов асбеста.

Между тем многочисленные исследования российских и зарубежных ученых доказали: при контролируемом применении хризотил-асбест безопасен для человека, с этим мнением согласна и ВОЗ. Одним из последних подтверждений, реабилитирующих асбест, является исследование Кристи А. Барлоу. Она проанализировала все исследования по этой теме за 20 лет. Вывод всех специалистов однозначен: ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе хризотил-асбест и продукция из него не оказывают на здоровье человека пагубного воздействия.