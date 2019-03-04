Асбестовый скандал с Johnson&Johnson пошел на спад

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Изначально Johnson&Johnson настаивала на полном соответствии своей продукции и заявленному составу, и санитарно-гигиеническим нормам. Серьезное обвинение в использовании асбеста привело к многомиллиардным убыткам корпорации. Как отмечают эксперты, целью асбестового скандала была попытка вынудить Johnson&Johnson отдать часть рынка, или корпорация стала жертвой продолжающейся в мире масштабной кампании по запрету использования любых видов асбеста.Между тем многочисленные исследования российских и зарубежных ученых доказали: при контролируемом применении хризотил-асбест безопасен для человека, с этим мнением согласна и ВОЗ. Одним из последних подтверждений, реабилитирующих асбест, является исследование Кристи А. Барлоу. Она проанализировала все исследования по этой теме за 20 лет. Вывод всех специалистов однозначен: ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе хризотил-асбест и продукция из него не оказывают на здоровье человека пагубного воздействия.