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Никита Поршнев выиграл "золото" Универсиады

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Никита Поршнев выиграл "золото" Универсиады


Сегодня в Красноярске биатлонисты разыграли медали в индивидуальной гонке на 20 км.

Саратовец Никита Поршня прошел дистанцию на высокой скорости, однако допустил два промаха. Несмотря на это, он одержал победу, опередив на 5,5 секунды еще одного российского спортсмена Эдуарда Латыпова, который также не закрыл две мишени из двадцати. Третье место занял француз Феликс Коттэ-Пюнель, стрелявший на всех рубежах чисто.

Напомним, что Никита Поршнев вошел в состав сборной России на чемпионат мира по биатлону, который стартует 7 марта в шведском Эстерсунде. Таким образом, Саратов на главной биатлонном турнире года будут представлять два спортсмена. Ранее успешным выступлением на этапах кубка мира место в сборной обеспечил себе Александр Логинов.