Из-за упавшей ледяной глыбы на Московской погиб пенсионер

просмотров: 103

По информации СУ СКр по Саратовской области, 2 марта около 11 часов 10 минут 77-летний мужчина следовал вдоль 2-этажного административного здания, расположенного по адресу ул. Московская, д. 59. В этот момент с крыши данного дома обрушилась ледяная глыба, ударившая по голове пожилому мужчине. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики приняли решение о его госпитализации в реанимационное отделение одного из лечебных учреждений города. По данным региональных СМИ, вчера пострадавший скончался.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются работники близлежащих организаций и очевидцы трагедии, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей данное здание, изъята необходимая документация. Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку поверхностей здания от снега и льда, - сообщает пресс-служба следственного управления.Сегодня администрация Саратова распространила памятку по угрозе схода снежных масс. Горожан предупреждают, что в связи с выпадением большого количества осадков в виде снега и потеплением сохраняется угроза схода сосулек и ледяных глыб с крыш зданий. Населению рекомендуют соблюдать осторожность, обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. Кроме того, не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег. Необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.