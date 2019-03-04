Из-за упавшей ледяной глыбы на Московской погиб пенсионер
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
По информации СУ СКр по Саратовской области, 2 марта около 11 часов 10 минут 77-летний мужчина следовал вдоль 2-этажного административного здания, расположенного по адресу ул. Московская, д. 59. В этот момент с крыши данного дома обрушилась ледяная глыба, ударившая по голове пожилому мужчине. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики приняли решение о его госпитализации в реанимационное отделение одного из лечебных учреждений города. По данным региональных СМИ, вчера пострадавший скончался.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются работники близлежащих организаций и очевидцы трагедии, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей данное здание, изъята необходимая документация. Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку поверхностей здания от снега и льда, - сообщает пресс-служба следственного управления.
Сегодня администрация Саратова распространила памятку по угрозе схода снежных масс. Горожан предупреждают, что в связи с выпадением большого количества осадков в виде снега и потеплением сохраняется угроза схода сосулек и ледяных глыб с крыш зданий. Населению рекомендуют соблюдать осторожность, обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. Кроме того, не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег. Необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.