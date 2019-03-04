4 марта 2019 00:45 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 04 марта
Саратовский ТЮЗ представляет первую премьеру в Год театра: «Калека с острова Инишмаан» Мартина МакДонаха
17:37 | 04 марта
Дирекция Универсиады «кинула» продюсера Фадеева
17:07 | 04 марта
За два месяца 2019 года саратовские предприниматели получили более 25 миллионов рублей льготных займов
16:19 | 04 марта
В Саратовской области прошли сельскохозярмарки
15:28 | 04 марта
В Саратове состоялась конференция "Маленькие исследователи"
14:15 | 04 марта
Асбестовый скандал с Johnson&Johnson пошел на спад
13:50 | 04 марта
В Саратове состоялась вторая встреча «Учимся у мастеров»
13:00 | 04 марта
Никита Поршнев выиграл "золото" Универсиады
12:03 | 04 марта
Саратовская область получила статус «благополучна по АЧС»
10:49 | 04 марта
Из-за упавшей ледяной глыбы на Московской погиб пенсионер
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове состоялась конференция "Маленькие исследователи"

Новости


На базе МОУ «СОШ № 2 УИП им В.П. Тихонова» 27 февраля прошла традиционная 9-я районная научно-практическая конференция «Маленькие исследователи» для учащихся начальной школы.

В этом году в ее работе приняли участие 32 маленьких исследователя из 6 образовательных учреждений района, которые представили работы в различных секциях. Работу конференции открыла Скороходова Елена бессменный руководитель РМО учителей начальных классов Фрунзенского района.

После открытия конференции все участники продолжили работу в шести секциях: «Здоровый образ жизни», «Отчего и почему?», «Мир вокруг нас», «Природа живая и неживая», «Математический калейдоскоп», «Мир моих увлечений».

Среди представленных работ на конференции были такие как: «Влияние музыки на домашних животных», «Использование планшета без вреда для здоровья», «Очистка воды через фильтры» и другие.

Организатор конференции - руководитель РМО учителей начальных классов Скороходова Елена, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1».

В результате 6 учащихся получили дипломы 1-й степени, 10 – 2-й степени, 12 – 3-й степени, 4 человека получили сертификаты за участие в научно-практической конференции.