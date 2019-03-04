В Саратове состоялась конференция "Маленькие исследователи"
На базе МОУ «СОШ № 2 УИП им В.П. Тихонова» 27 февраля прошла традиционная 9-я районная научно-практическая конференция «Маленькие исследователи» для учащихся начальной школы.
В этом году в ее работе приняли участие 32 маленьких исследователя из 6 образовательных учреждений района, которые представили работы в различных секциях. Работу конференции открыла Скороходова Елена бессменный руководитель РМО учителей начальных классов Фрунзенского района.
После открытия конференции все участники продолжили работу в шести секциях: «Здоровый образ жизни», «Отчего и почему?», «Мир вокруг нас», «Природа живая и неживая», «Математический калейдоскоп», «Мир моих увлечений».
Среди представленных работ на конференции были такие как: «Влияние музыки на домашних животных», «Использование планшета без вреда для здоровья», «Очистка воды через фильтры» и другие.
Организатор конференции - руководитель РМО учителей начальных классов Скороходова Елена, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1».
В результате 6 учащихся получили дипломы 1-й степени, 10 – 2-й степени, 12 – 3-й степени, 4 человека получили сертификаты за участие в научно-практической конференции.