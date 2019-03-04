Саратовская область получила статус «благополучна по АЧС»
На сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору размещена актуализированная информация о регионализации субъектов РФ по заразным болезням животных. Согласно данному документу Саратовская область признана благополучной по заболеванию «африканская чума свиней».
Официальное присвоение Саратовской области статуса «благополучна по АЧС» является крайне важным не только для развития животноводства области, но и в целом для экономики региона. В настоящее время эпизоотический статус напрямую влияет на возможность вывоза продуктов животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции (фуражного зерна). На неблагополучные территории накладывается запрет на вывоз указанных грузов в благополучные регионы либо предъявляются определенные дополнительные требования к перевозке. Теперь, после смены статуса, Саратовская область сможет беспрепятственно производить отгрузку товаров в любых направлениях.
Все ограничительные мероприятия по АЧС в регионе отменены более трех месяцев назад. Последний карантин, действовавший на части природной зоны Марксовского района, снят в октябре прошлого года.
Комплекс мер, предусмотренный планами мероприятий по ликвидации и недопущению дальнейшего распространения АЧС, выполнен.
На территории Саратовской области проводятся контрольные исследования свиней и продукции свиноводства на наличие генома возбудителя АЧС. За 2018 год Балаковской и Энгельсской лабораториями проведено 19531 исследование, из них 18 282 - биоматериала от свиней и 1249 - продукции свиноводства. В течение последних 3-х месяцев случаев заболевания свиней африканской чумой не выявлено.
На территории Саратовской области проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения АЧС.
При оформлении ветеринарных сопроводительных документов при перемещении подконтрольных госветнадзору товаров учитываются условия регионализации.