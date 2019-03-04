Саратовская область получила статус «благополучна по АЧС»

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Официальное присвоение Саратовской области статуса «благополучна по АЧС» является крайне важным не только для развития животноводства области, но и в целом для экономики региона. В настоящее время эпизоотический статус напрямую влияет на возможность вывоза продуктов животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции (фуражного зерна). На неблагополучные территории накладывается запрет на вывоз указанных грузов в благополучные регионы либо предъявляются определенные дополнительные требования к перевозке. Теперь, после смены статуса, Саратовская область сможет беспрепятственно производить отгрузку товаров в любых направлениях.Все ограничительные мероприятия по АЧС в регионе отменены более трех месяцев назад. Последний карантин, действовавший на части природной зоны Марксовского района, снят в октябре прошлого года.Комплекс мер, предусмотренный планами мероприятий по ликвидации и недопущению дальнейшего распространения АЧС, выполнен.На территории Саратовской области проводятся контрольные исследования свиней и продукции свиноводства на наличие генома возбудителя АЧС. За 2018 год Балаковской и Энгельсской лабораториями проведено 19531 исследование, из них 18 282 - биоматериала от свиней и 1249 - продукции свиноводства. В течение последних 3-х месяцев случаев заболевания свиней африканской чумой не выявлено.На территории Саратовской области проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения АЧС.При оформлении ветеринарных сопроводительных документов при перемещении подконтрольных госветнадзору товаров учитываются условия регионализации.